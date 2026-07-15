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Новости Видео Незаконные действия ТЦК
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Львовский ТЦК начал служебную проверку после появления видео, на котором военный схватил женщину за горло

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки инициировал служебную проверку после появления видео, на котором один из представителей ТЦК во время конфликта хватает женщину за горло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Львовского областного ТЦК и СП.

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Что попало на видео

В социальных сетях распространились кадры, на которых во время мер по оповещению полицейские и представители ТЦК пытаются разнять мужчину и женщину.

На видео женщина, держась за мужчину, кричит: "Спасите!", а мужчина восклицает: "Что ты делаешь? Это моя жена".

После этого один из мужчин в военной форме толкает женщину к стене и, как видно на обнародованных кадрах, хватает ее за горло. При этом за кадром слышны возгласы: "Володя, Володя, успокойся".

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В ТЦК назначили служебную проверку

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что по факту инцидента назначена служебная проверка для всестороннего выяснения всех обстоятельств.

В центре комплектования отметили, что в настоящее время продолжается установление фактов и дача правовой оценки действиям лиц, причастных к происшествию. По завершении проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В ТЦК также призвали общественность и представителей СМИ дождаться результатов служебной проверки и не делать преждевременных выводов.

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  • Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует от Львовского областного ТЦК и СП немедленно предоставить полную информацию об обстоятельствах происшествия, правовых основаниях возможного применения физического воздействия, участии сотрудников полиции, а также сообщить, назначено ли служебное расследование.

Автор: 

Львов (4703) нападение (2309) ТЦК (1226) Львовская область (3248) Львовский район (288)
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Топ комментарии
+12
А москалів за горло він хапати часом не бажає? Чи лише беззахисних жінок.
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15.07.2026 15:59 Ответить
+8
А який в цьому сенс?
Бджоли проти меду?
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15.07.2026 15:57 Ответить
+5
Угу, догана. Дело то житейское(с).
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15.07.2026 16:00 Ответить

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