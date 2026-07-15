Львовский ТЦК начал служебную проверку после появления видео, на котором военный схватил женщину за горло
Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки инициировал служебную проверку после появления видео, на котором один из представителей ТЦК во время конфликта хватает женщину за горло.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Львовского областного ТЦК и СП.
Что попало на видео
В социальных сетях распространились кадры, на которых во время мер по оповещению полицейские и представители ТЦК пытаются разнять мужчину и женщину.
На видео женщина, держась за мужчину, кричит: "Спасите!", а мужчина восклицает: "Что ты делаешь? Это моя жена".
После этого один из мужчин в военной форме толкает женщину к стене и, как видно на обнародованных кадрах, хватает ее за горло. При этом за кадром слышны возгласы: "Володя, Володя, успокойся".
В ТЦК назначили служебную проверку
Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что по факту инцидента назначена служебная проверка для всестороннего выяснения всех обстоятельств.
В центре комплектования отметили, что в настоящее время продолжается установление фактов и дача правовой оценки действиям лиц, причастных к происшествию. По завершении проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
В ТЦК также призвали общественность и представителей СМИ дождаться результатов служебной проверки и не делать преждевременных выводов.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует от Львовского областного ТЦК и СП немедленно предоставить полную информацию об обстоятельствах происшествия, правовых основаниях возможного применения физического воздействия, участии сотрудников полиции, а также сообщить, назначено ли служебное расследование.
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