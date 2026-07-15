Военнослужащий Львовского ОТЦК применил силу в отношении женщины: Лубинец обратился в ГБР и требует тщательной проверки
В социальных сетях и СМИ распространились видео, на которых, предположительно, военнослужащий ЛОТЦК и СП применил физическое насилие в отношении женщины во время мер по оповещению в центре Львова.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Если эти обстоятельства подтвердятся, они требуют надлежащей правовой оценки. Применение силы в отношении гражданских лиц не может оставаться без проверки, независимо от того, при каких обстоятельствах это произошло", - подчеркнул Лубинец.
Отмечается, что представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный направил официальные запросы в Львовский областной ТЦК и СП, а также в Территориальное управление ГБР во Львове.
"Требуем предоставить полную информацию об обстоятельствах происшествия, правовых основаниях возможного применения физического воздействия, участии сотрудников полиции, а также сообщить, назначено ли служебное расследование", - рассказал уполномоченный.
Также имеется отдельное обращение в Государственное бюро расследований с требованием проверить, содержат ли обстоятельства происшествия признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 426-1 Уголовного кодекса Украины, и сообщить о результатах такой проверки.
Необходимо изучать каждый случай
В то же время Лубинец подчеркивает, что каждый случай возможного применения силы во время мобилизационных мероприятий должен быть тщательно расследован.
"Только открытость, законность и неизбежность ответственности в случае нарушений могут обеспечить доверие общества к мобилизационным процессам. Украина нуждается в мобилизации, чтобы защищаться от российской агрессии. Но это не означает, что закон можно откладывать в сторону. Права человека, уважение к достоинству и законность должны оставаться безусловными принципами даже в условиях военного положения", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Побачив бандоту яка незаконно носить військову форму.
Якщо цивільний при цьому серйозно постраждав або загинув - довічне з конфіскацією всього майна включно до родичів 3-го коліна.