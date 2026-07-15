Військовий Львівського ОТЦК застосував силу проти жінки: Лубінець звернувся до ДБР та вимагає ретельної перевірки. ВIДЕО

У соціальних мережах та медіа поширилися відео, на яких, ймовірно, військовослужбовець ЛОТЦК та СП застосував фізичний вплив щодо жінки під час заходів з оповіщення в центрі Львова.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Якщо ці обставини підтвердяться, вони потребують належної правової оцінки. Застосування сили щодо цивільних осіб не може залишатися без перевірки, незалежно від того, за яких обставин це сталося", - наголосив Лубінець.

Зазначається, що представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний направив офіційні запити до Львівського обласного ТЦК та СП та Територіального управління ДБР у Львові.

"Вимагаємо надати повну інформацію про обставини події, правові підстави можливого застосування фізичного впливу, участь працівників поліції, а також повідомити, чи призначено службове розслідування", - розповів уповноважений.

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Також є окреме звернення до Державного бюро розслідувань із вимогою перевірити, чи містять обставини події ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426-1 Кримінального кодексу України, та повідомити про результати такої перевірки.

Потрібно вивчати кожен випадок

Водночас Лубінець наголошує, що кожен випадок можливого застосування сили під час мобілізаційних заходів повинен бути ретельно досліджений.

"Лише відкритість, законність та невідворотність відповідальності у разі порушень можуть забезпечити довіру суспільства до мобілізаційних процесів. Україна потребує мобілізації, щоб захищатися від російської агресії. Але це не означає, що закон можна відкладати вбік. Права людини, повага до гідності та законність мають залишатися безумовними принципами навіть в умовах воєнного стану", - додав він.

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