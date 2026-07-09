Умер мужчина, выпавший из окна здания ТЦК в Ужгороде, - полиция

В больнице умер мужчина, получивший тяжелые травмы в результате падения из окна здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ужгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 июля. На месте работала следственно-оперативная группа, которая провела первоочередные следственные действия и зафиксировала обстоятельства происшествия. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

"Несмотря на меры, принятые врачами, мужчина умер в больнице", - сообщили в полиции.

По факту смерти следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". В рамках досудебного расследования назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, 8 июля мужчина выпал из окна третьего этажа здания районного ТЦК и СП в Ужгороде. Его доставили в больницу с политравмой.

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