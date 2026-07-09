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Умер мужчина, выпавший из окна здания ТЦК в Ужгороде, - полиция

В Ужгороде скончался мужчина, выпавший из окна здания ТЦК

В больнице умер мужчина, получивший тяжелые травмы в результате падения из окна здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ужгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 июля. На месте работала следственно-оперативная группа, которая провела первоочередные следственные действия и зафиксировала обстоятельства происшествия. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

"Несмотря на меры, принятые врачами, мужчина умер в больнице", - сообщили в полиции.

По факту смерти следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". В рамках досудебного расследования назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, 8 июля мужчина выпал из окна третьего этажа здания районного ТЦК и СП в Ужгороде. Его доставили в больницу с политравмой.

Читайте: Смерть после пребывания в ТЦК в Закарпатье: 29-летний мужчина умер в больнице, полиция ведет расследование

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убийство (6541) ТЦК (1200) Закарпатская область (2787)
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Топ комментарии
+15
Але все рівно, "винні кляті ухилянти!" (Військова омбудсменка) , або "а хто ж буде захищати Україну?!" (Буданга, віща зі свого кабінету)
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09.07.2026 13:22 Ответить
+14
хто винен??хто відповість??раз його примусово утримували повинен бути відповідальний!!!!
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09.07.2026 13:17 Ответить
+13
Проти кого саме Чехія воює?
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09.07.2026 13:37 Ответить

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