Помер чоловік, який випав із вікна будівлі ТЦК в Ужгороді, - поліція

У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких травм після падіння з вікна будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Ужгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними правоохоронців, інцидент стався 8 липня. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка провела першочергові слідчі дії та задокументувала обставини події. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу.

"Попри вжиті лікарями заходи, чоловік помер у лікарні", – повідомили в поліції.

За фактом смерті слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". У межах досудового розслідування призначено необхідні судові експертизи, триває встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 липня чоловік випав із вікна третього поверху будівлі районного ТЦК та СП в Ужгороді. Його доправили до лікарні з політравмою.

Читайте: Смерть після перебування у ТЦК на Закарпатті: 29-річний чоловік помер у лікарні, поліція розслідує