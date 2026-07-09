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Новини смерть в ТЦК Протиправні дії ТЦК
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Помер чоловік, який випав із вікна будівлі ТЦК в Ужгороді, - поліція

В Ужгороді помер чоловік, який випав із вікна будівлі ТЦК

У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких травм після падіння з вікна будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Ужгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

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За даними правоохоронців, інцидент стався 8 липня. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка провела першочергові слідчі дії та задокументувала обставини події. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу.

"Попри вжиті лікарями заходи, чоловік помер у лікарні", – повідомили в поліції.

За фактом смерті слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". У межах досудового розслідування призначено необхідні судові експертизи, триває встановлення всіх обставин події.

  • Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 липня чоловік випав із вікна третього поверху будівлі районного ТЦК та СП в Ужгороді. Його доправили до лікарні з політравмою.

Читайте: Смерть після перебування у ТЦК на Закарпатті: 29-річний чоловік помер у лікарні, поліція розслідує

Автор: 

вбивство (3298) ТЦК та СП (1255) Закарпатська область (2287)
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Топ коментарі
+22
Але все рівно, "винні кляті ухилянти!" (Військова омбудсменка) , або "а хто ж буде захищати Україну?!" (Буданга, віща зі свого кабінету)
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09.07.2026 13:22 Відповісти
+20
хто винен??хто відповість??раз його примусово утримували повинен бути відповідальний!!!!
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09.07.2026 13:17 Відповісти
+18
Проти кого саме Чехія воює?
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09.07.2026 13:37 Відповісти

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