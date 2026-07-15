Львівський ТЦК почав службову перевірку після відео, де військовий схопив жінку за горло. ВIДЕО

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службову перевірку після поширення відео, на якому один із представників ТЦК під час конфлікту хапає жінку за горло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Львівського обласного ТЦК та СП.

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Що потрапило на відео

У соціальних мережах поширилися кадри, на яких під час заходів оповіщення поліцейські та представники ТЦК намагаються роз'єднати чоловіка і жінку.

На відео жінка, тримаючись за чоловіка, кричить: "Рятуйте!", а чоловік вигукує: "Ти що робиш? Це жінка моя".

Після цього один із чоловіків у військовій формі штовхає жінку до стіни та, як видно на оприлюднених кадрах, хапає її за горло. При цьому за кадром чути вигуки: "Володя, Володя, заспокійся".

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У ТЦК призначили службову перевірку

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що за фактом інциденту призначено службову перевірку для всебічного з'ясування всіх обставин.

У центрі комплектування зазначили, що наразі триває встановлення фактів та надання правової оцінки діям осіб, причетних до події. Після завершення перевірки буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства.

У ТЦК також закликали громадськість і представників медіа дочекатися результатів службової перевірки та не робити передчасних висновків.

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