Львівський ТЦК почав службову перевірку після відео, де військовий схопив жінку за горло. ВIДЕО
Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службову перевірку після поширення відео, на якому один із представників ТЦК під час конфлікту хапає жінку за горло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Львівського обласного ТЦК та СП.
Що потрапило на відео
У соціальних мережах поширилися кадри, на яких під час заходів оповіщення поліцейські та представники ТЦК намагаються роз'єднати чоловіка і жінку.
На відео жінка, тримаючись за чоловіка, кричить: "Рятуйте!", а чоловік вигукує: "Ти що робиш? Це жінка моя".
Після цього один із чоловіків у військовій формі штовхає жінку до стіни та, як видно на оприлюднених кадрах, хапає її за горло. При цьому за кадром чути вигуки: "Володя, Володя, заспокійся".
У ТЦК призначили службову перевірку
У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що за фактом інциденту призначено службову перевірку для всебічного з'ясування всіх обставин.
У центрі комплектування зазначили, що наразі триває встановлення фактів та надання правової оцінки діям осіб, причетних до події. Після завершення перевірки буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства.
У ТЦК також закликали громадськість і представників медіа дочекатися результатів службової перевірки та не робити передчасних висновків.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає в Львівського обласного ТЦК та СП негайно надати повну інформацію про обставини події, правові підстави можливого застосування фізичного впливу, участь працівників поліції, а також повідомити, чи призначено службове розслідування.
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