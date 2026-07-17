Адвокатка отримала інвалідність після побиття у приміщенні ТЦК у Харкові: вона звернулась до ЄСПЛ, - Лубінець. ФОТО

Адвокатка, яку побили у приміщенні Київського районного ТЦК та СП Харкова, отримала III групу інвалідності та була змушена звернутися зі скаргою до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Інцидент стався ще 15 березня 2025 року.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про випадок?

15 березня 2025 року одна із адвокаток прибула до Київського районного ТЦК та СП у Харкові, щоб надати безоплатну правничу допомогу людині, яку затримали. До клієнта її не допустили. Замість цього жінці завдали тяжкі травми — вона опинилася в лікарні. Після цього — операція, тривале лікування, реабілітація. А згодом — III група інвалідності.

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Лубінець зазначив, що потерпіла одразу після виписки з лікарні звернулася із заявою про кримінальне правопорушення. Проте за понад рік розслідування правоохоронні органи продемонстрували абсолютну бездіяльність:

Особу, яка безпосередньо завдала жінці тяжких травм у приміщенні ТЦК, досі офіційно "не встановили";

Жодного працівника ТЦК Харкова так і не було допитано;

Відеозаписи з внутрішніх камер спостереження установи, які є ключовим доказом, слідство відмовилося оперативно вилучити та надати матеріалам справи.

"Через можливе неналежне розслідування ДБР уже відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції. Ми всі добре розуміємо: рік очікування — це не правосуддя. Людина, яка заявила про злочин, має отримати ефективне розслідування, а не мовчання, бездіяльність і нескінченне очікування", — наголосив Лубінець.

У результаті адвокатка була змушена звернутися до Європейського суду з прав людини.

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"Я вимагаю принципової реакції від усіх компетентних органів України. Кожен факт перешкоджання законній діяльності адвоката, застосування фізичної сили, затягування розслідування чи приховування доказів має отримати належну правову оцінку. Держава зобов'язана довести, що право на захист в Україні — це не декларація, а реальна гарантія", — заявив він.

Статистика: 17 побиттів та погрози мобілізацією

За інформацією Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, протягом 2025–2026 років зафіксовано 17 випадків застосування фізичної сили до адвокатів. У низці випадків повідомлялося також про психологічний тиск і погрози мобілізацією.

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