Чоловік помер за добу після мобілізації ТЦК на Львівщині: рідні виявили численні гематоми, Лубінець вимагає пояснень

В Офісі Омбудсмена направили офіційний запит до Львівського обласного ТЦК та СП через смерть чоловіка за добу після мобілізації. Родичі померлого заявили, що військовослужбовці Шептицького РТЦК приховали загибель чоловіка, його тіло 12 діб перебувало у морзі, а на самому тілі виявлено численні гематоми внутрішніх органів.

Про випадок розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Приховування смерті та виявлені побої

Лубінець розповів, що представника Офісу Омбудсмена у Львівській області Тараса Подвірного надійшла інформація про суперечливі обставини смерті військовослужбовця після мобілізації, оприлюднена у відкритих джерелах. Після цього до нього надійшло офіційне звернення від родини потерпілого.

Зокрема, донька померлого повідомила, що 13 червня 2026 року її батька мобілізували працівники Шептицького РТЦК та СП, а вже наступного дня він помер.

"Обставини цієї справи породжують низку запитань. За словами родини, близьких не повідомили ні про смерть чоловіка, ні про відкриття кримінального провадження. Його тіло майже дванадцять діб перебувало у морзі, а під час огляду рідні самостійно зафіксували численні тілесні ушкодження. Вони стверджують, що виявили гематоми в ділянці печінки та селезінки, а також ушкодження кінцівок, що, на їхню думку, не узгоджується з офіційно зазначеною причиною смерті", - зазначив Лубінець.

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Висновки ВЛК та реакція правозахисників

У висновку судово-медичного дослідження причиною зупинки серця вказано гіпертрофічну кардіоміопатію (важку патологію серцевого м'яза). Водночас за день до смерті військово-лікарська комісія при ТЦК не "помітила" хвороби та визнала чоловіка абсолютно придатним до військової служби.

Крім того, за словами родини, їй відмовляли у наданні інформації та процесуальних документів, додав Лубінець.

З огляду на ознаки насильницької смерті, представник Уповноваженого у Львівській області Тарас Подвірний висунув вимогу до керівництва Львівського обласного ТЦК та СП щодо надання вичерпних пояснень.

"Кожна така історія має бути ретельно перевірена. Якщо були допущені порушення, кожен причетний повинен понести відповідальність у межах закону. Родина має право знати правду. А суспільство має отримати чесні й вичерпні відповіді. Водночас хочу ще раз наголосити: Україні необхідна системна реформа мобілізаційних процедур. Люди не повинні бути змушені доводити свої законні права вже після фактичного затримання чи мобілізації. Так само неприпустимими залишаються прояви так званої "бусифікації", які підривають довіру громадян до державних інституцій", - додав Лубінець.

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