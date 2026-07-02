Мужчина умер через сутки после мобилизации ТЦК на Львовщине: родственники обнаружили многочисленные гематомы, Лубинец требует объяснений

В Офисе омбудсмена направили официальный запрос в Львовский областной ТЦК и СП в связи со смертью мужчины через сутки после мобилизации. Родственники погибшего заявили, что военнослужащие Шептицкого РТЦК скрыли смерть мужчины, его тело 12 суток пролежало в морге, а на самом теле обнаружены многочисленные гематомы внутренних органов.

Об этом случае рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Сокрытие смерти и обнаруженные побои

Лубинец рассказал, что представителю Офиса омбудсмена во Львовской области Тарасу Подворному поступила информация о противоречивых обстоятельствах смерти военнослужащего после мобилизации, обнародованная в открытых источниках. После этого к нему поступило официальное обращение от семьи погибшего.

В частности, дочь умершего сообщила, что 13 июня 2026 года её отца мобилизовали сотрудники Шептицкого РТЦК и СП, а уже на следующий день он скончался.

"Обстоятельства этого дела вызывают ряд вопросов. По словам семьи, близким не сообщили ни о смерти мужчины, ни о возбуждении уголовного дела. Его тело почти двенадцать суток пролежало в морге, а во время осмотра родственники самостоятельно зафиксировали многочисленные телесные повреждения. Они утверждают, что обнаружили гематомы в области печени и селезенки, а также повреждения конечностей, что, по их мнению, не согласуется с официально указанной причиной смерти", — отметил Лубинец.

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Выводы ВВК и реакция правозащитников

В заключении судебно-медицинской экспертизы причиной остановки сердца указана гипертрофическая кардиомиопатия (тяжелая патология сердечной мышцы). При этом за день до смерти военно-врачебная комиссия при ТЦК не "заметила" болезни и признала мужчину абсолютно годным к военной службе.

Кроме того, по словам семьи, ей отказывали в предоставлении информации и процессуальных документов, добавил Лубинец.

Учитывая признаки насильственной смерти, представитель Уполномоченного во Львовской области Тарас Подворный выдвинул требование к руководству Львовского областного ТЦК и СП о предоставлении исчерпывающих объяснений.

"Каждая такая история должна быть тщательно проверена. Если были допущены нарушения, каждый причастный должен понести ответственность в рамках закона. Семья имеет право знать правду. А общество должно получить честные и исчерпывающие ответы. В то же время хочу еще раз подчеркнуть: Украине необходима системная реформа мобилизационных процедур. Люди не должны быть вынуждены доказывать свои законные права уже после фактического задержания или мобилизации. Так же недопустимыми остаются проявления так называемой "бусификации", которые подрывают доверие граждан к государственным институтам", — добавил Лубинец.

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