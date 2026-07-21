90% випадків мобілізації супроводжуються порушенням прав громадян, а приміщення ТЦК перетворилися на місця несвободи, - Лубінець

До 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями прав громадян України.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав у телеефірі, відповідаючи на запитання про співвідношення випадків законного проведення мобілізаційних заходів і порушень прав громадян представниками ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Лише 10% мобілізацій, за оцінкою омбудсмана, проходять без порушень

"90% на 10%. Я бачу зараз, що приблизно 10% (випадків. - Ред.), на мій погляд, все відбувається з дотриманням процедур; 90% - це пряме порушення прав громадян України", - сказав омбудсман.

Лубінець наголосив, що процедура мобілізації має бути максимально прозорою.

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Лубінець закликав забезпечити обов'язкове використання бодікамер

"Бодікамери повинні не просто бути у всіх фізично, вони повинні працювати. На жаль, дуже часто, коли ми починаємо відслідковувати той чи інший випадок, нам не дають відео, тому що його немає, нібито (бодікамери, - Ред.) не працювали, у когось сіла батарейка, забули сьогодні взяти цей прилад тощо. Це все породжує недовіру", - сказав він.

Приміщення ТЦК нерідко перетворюються на місця несвободи

За словами омбудсмана, приміщення ТЦК та СП фактично перетворились на місця несвободи. Він зазначив, що часто фіксуються випадки, коли до цих приміщень без жодних юридичних підстав привозять людей.

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