Военные ТЦК приковали наручниками к автомобилю и обрызгали газом 61-летнего мужчину на Хмельнитчине. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль расследование резонансного инцидента в поселке Лехновка Хмельницкой области: военнослужащие ТЦК и СП применили физическую силу, газовый баллончик и приковали наручниками к автомобилю 61-летнего мужчину.

Об этом резонансном случае рассказал омбудсмену сын пострадавшего, который служит в ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Детали инцидента

По словам сына, военные ТЦК задержали его 61-летнего отца, применили газовый баллончик и приковали его наручниками к служебному автомобилю.

Представительница омбудсмена в Хмельницкой области Оксана Кизаева провела беседу с пострадавшим.

"Он рассказал, что сам обратился к врачу, поскольку получил телесные повреждения. Они с ним на связи. Я взял дело под личный контроль. Оксана Кизаева уже направила соответствующие обращения в ТУ ГБР, расположенное в г. Хмельницком, и Хмельницкий зональный отдел ВСП для проведения проверки по изложенным фактам", - сообщил Лубинец.

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Требование прозрачности и реакция на уровне Генерального штаба

Помимо регионального запроса, представитель омбудсмена Юрий Ковбаса направил официальные документы в Министерство обороны, ГУ ВСП и Генеральный штаб ВСУ.

К Военной службе правопорядка выдвинуто требование провести неотложную служебную проверку по факту превышения полномочий и, при наличии оснований, составить процессуальные протоколы или возбудить уголовное производство в соответствии с УПК Украины.

Лубинец призвал новое руководство армии и тыловых ведомств окончательно искоренить подобные позорные явления:

"Необходимо окончательно отказаться от практик, сложившихся при предыдущем руководстве Министерства обороны. Каждый такой случай должен получить надлежащую правовую оценку, а виновные - понести ответственность. Только так можно гарантировать, что эти подходы не будут унаследованы новым руководством и больше никогда не станут нормой... Защита государства не может осуществляться ценой нарушения Конституции или прав человека", - резюмировал омбудсман.

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