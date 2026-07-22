Более 60 адвокатов пожаловались на недопуск в ТЦК в 2025 году, - Лубинец

В течение 2025 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило более 60 обращений от адвокатов, которые сообщили о случаях недопуска в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. При этом большинство заявителей составляли женщины.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью "Новости.LIVE", сообщает "Цензор.НЕТ".

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В Офис омбудсмена поступили десятки жалоб на недопуск адвокатов в ТЦК

"За 2025 год к нам обратилось более 60 адвокатов по поводу недопуска их в помещения ТЦК и СП. Более того, практически все обращения от женщин. Я начал разбираться, позвонил в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, мол, почему именно женщины. Оказалось, что уже сложилась практика, когда приезжали мужчины (это еще в начале, в 2022–2023 годах), их иногда пытались мобилизовать, иногда даже мобилизовывали. И именно из-за этого адвокаты-мужчины даже физически боятся ехать в помещения ТЦК и СП…", - рассказал Лубинец.

По его словам, Офис омбудсмена зафиксировал случай, когда лицо, имевшее право на отсрочку, было мобилизовано.

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Почему большинство заявителей — женщины-адвокаты?

"Адвокаты четко понимают: если есть случай, когда человек с оформленной отсрочкой был мобилизован, то что потом мешает мобилизовать адвоката?", - сказал он.

Уполномоченный также напомнил о случае в Харькове, когда адвокату не просто не допустили в помещения ТЦК и СП, но и нанесли телесные повреждения, сломали ногу. По его словам, женщина перенесла четыре операции и получила статус инвалида III группы.

"Человек обращается во все правоохранительные органы, прошло уже более года, нет юридической оценки действий сотрудников ТЦК", - подчеркнул он.

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Открыто более 30 уголовных дел

Также он отметил, что в этом году возбуждено более 30 уголовных дел против сотрудников ТЦК и СП. Он заметил, что не по всем случаям возбуждаются уголовные дела, но ситуация в этой сфере изменилась к лучшему.