Понад 60 адвокатів поскаржилися на недопуск до ТЦК у 2025 році, - Лубінець

Упродовж 2025 року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 60 звернень від адвокатів, які повідомили про випадки недопуску до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому більшість заявників становили жінки.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю Новини.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

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До омбудсмана надійшли десятки скарг на недопуск адвокатів до ТЦК

"За 2025 рік до нас звернулося більш ніж 60 адвокатів щодо недопущення їх до приміщень ТЦК та СП. Ба більше, практично всі звернення від жінок. Я почав розбиратися, зателефонував у Національну асоціацію адвокатів України, мовляв, чому саме жінки. Виявилося, що є вже практика, коли приїздили чоловіки (це ще на початку, у 2022 - 2023 роках), їх інколи намагалися мобілізувати, інколи навіть мобілізовували. І саме через це адвокати - чоловіки навіть фізично бояться їхати в приміщенні ТЦК та СП…", - розповів Лубінець.

За його словами, Офіс омбудсмена зафіксував випадок, коли особу, яка мало право на відстрочку, мобілізували.

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Чому більшість заявників - жінки-адвокатки?

"Адвокати чітко розуміють: якщо є випадок, коли людина з оформленою відстрочкою була мобілізована, то що потім заважає мобілізувати адвоката?", - сказав він.

Уповноважений також нагадав про випадок у Харкові, коли адвокатку не просто не допустили до приміщень ТЦК та СП, а й завдали тілесних ушкоджень, зламали ногу. За його словами, жінка перенесла чотири операції й отримала статус людини з інвалідністю ІІІ групи.

"Людина звертається до всіх правоохоронних органів, пройшло вже більше ніж рік, немає юридичної оцінки щодо дій працівників ТЦК", - наголосив він.

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Відкрито понад 30 кримінальних проваджень

Також він зазначив, що цього року відкрито понад 30 кримінальних проваджень проти працівників ТЦК та СП. Він зауважив, що не по всіх випадках відкривають кримінальні провадження, але ситуація в цій сфері змінилася на краще.