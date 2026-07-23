Військові ТЦК прикували наручниками до авто та забризкали газом 61-річного чоловіка на Хмельниччині. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль розслідування резонансного інциденту в селищі Лехнівка на Хмельниччині: військові ТЦК та СП застосували фізичну силу, газовий балончик та прикували наручниками до автомобіля 61-річного чоловіка.

Про резонансний випадок розповів омбудсману син постраждалого, який служить у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

За словами сина, військові ТЦК затримали його 61-річного батька, застосували газовий балончик та прикували його наручниками до службового авто.

Представниця омбудсмана у Хмельницькій області Оксана Кізаєва провела розмову з потерпілим.

"Він розповів, що сам звернувся до лікаря, оскільки має тілесні ушкодження. Вони з ним на зв’язку. Я взяв справу під особистий контроль. Оксана Кізаєва вже скерувала відповідні звернення до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, та Хмельницького зонального відділу ВСП для проведення перевірки за викладеними фактами", — повідомив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські в Івано-Франківську зламали чоловіку руку і ногу та доставили до ТЦК: Офіс Омбудсмана ініціював розслідування. ФОТО

Вимога прозорості та реакція на рівні Генерального штабу

Окрім регіонального запиту, представник омбудсмана Юрій Ковбаса направив офіційні документи до Міністерства оборони, ГУ ВСП та Генерального штабу ЗСУ.

До Військової служби правопорядку висунуто вимогу провести невідкладну службову перевірку щодо перевищення повноважень і, за наявності підстав, скласти процесуальні протоколи чи відкрити кримінальне провадження за КПК України.

Лубінець закликів нове керівництво армії та тилових відомств остаточно викорінити подібні ганебні явища:

"Необхідно остаточно відмовитися від практик, які сформувалися за попереднього керівництва Міністерства оборони. Кожен такий випадок має отримати належну правову оцінку, а винні — понести відповідальність. Лише так можна гарантувати, що ці підходи не будуть успадковані новим керівництвом і більше ніколи не стануть нормою... Захист держави не може здійснюватися ціною порушення Конституції чи прав людини", — резюмував омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60 адвокатів поскаржилися на недопуск до ТЦК у 2025 році, - Лубінець