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Новини Фото Сутичка з поліцією
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Поліцейські в Івано-Франківську зламали чоловіку руку і ногу та доставили до ТЦК: Офіс Омбудсмана ініціював розслідування. ФОТО

В Івано-Франківську під час мобілізаційних заходів до чоловіка було застосовано фізичну силу, унаслідок чого він дістав переломи, однак йому не викликали швидку, а повезли до ТЦК та СП.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Побиття під час мобілізації в Івано-Франківську

Що відомо

"Чоловік звернувся до мене, заявивши, що під час мобілізаційних заходів до нього було застосовано фізичну силу. За його словами, двоє працівників поліції біля під’їзду будинку, не представившись і не пояснивши причин своїх дій, застосували до нього силу. Результат - два переломи: закритий перелом правої ноги та лівої руки.

Але найбільше вражає інше: попри очевидні травми та прохання викликати швидку допомогу, його повезли до одного із ТЦК та СП Івано-Франківська", - розповів омбудсман.

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Як розповів Лубінень, через травми чоловік не міг самостійно пересуватися, випав з автомобіля та близько 15 хвилин лежав на бруківці. Замість допомоги він, за його словами, почув звинувачення у "симуляції". Навіть більше, його заява спочатку навіть не була внесена до ЄРДР.

Відкрито провадження

Повідомляється, що лише після втручання Офісу Омбудсмана вдалося зрушити справу з місця. За ініціативою Представника у місцях несвободи було направлено повідомлення про кримінальне правопорушення, і прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

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"Водночас цей випадок - не лише про дії окремих працівників. Це наслідок значно глибшої проблеми. Практика так званої "бусифікації", яка набула системного та жорсткого характеру за попереднього керівництва Міністерства оборони, фактично легалізувала насильницькі методи у мобілізаційних процесах", - вважає Лубінець.

Автор: 

Івано-Франківськ (532) побиття (1090) Івано-Франківська область (1065) Лубінець Дмитро (757) ТЦК та СП (1294) Івано-Франківський район (53)
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Топ коментарі
+14
Мусоріли мало того що воювати не навчані так іще й розучились навіть правильно пакувати затриманих? Час їм мабуть на полігон і в штурма.
Але для цього треба буде поміняти не тільки Головкома.
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22.07.2026 12:37 Відповісти
+9
Побачим що буде робити Драпатий, але тцк повністю знищило довіру до ЗСУ, повірте, це виправити швидко не вийде, це історія, трагічна історія і влада три роки покривала цей бєспрєдєл... ось що жахливо, тцк створив Шмигаль, який і досі сидить у кабміні... бо Ринат яйця комусь відірве за нього.
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22.07.2026 12:42 Відповісти
+7
ТЦКашники, мабуть, дуже обурилися - це ж наша справа кістки цивільним ламати.
...
Воювати поліцаї не навчені (такі тупі що і навчити їх не можливо, ага) а от калічити людей навчені добре.
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22.07.2026 12:43 Відповісти

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