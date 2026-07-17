Зламав чоловікові руку під час доставлення до ТЦК: повідомлено про підозру поліцейському з Полтави, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції повідомили про підозру поліцейському з Полтави, який травмував чоловіка під час його доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

У жовтні 2025 року потерпілий перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли поліцейські разом із представниками ТЦК та СП. Після перевірки документів чоловіку повідомили, що він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до ТЦК.

Чоловік не погодився та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону і належним чином оформити його затримання. Натомість до нього безпідставно застосували силу: заламали руки, побили, після чого силоміць помістили до службового автомобіля.

Після цього його доставили до ТЦК, де він перебував близько доби.

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Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого низку тілесних ушкоджень, зокрема перелом головки лівої променевої кістки.

Що загрожує

Зазначається, що поліцейському, дії якого призвели до травмування чоловіка, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах досудового розслідування також перевіряються дії інших осіб, присутніх під час інциденту.