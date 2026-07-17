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Новини Фото Підозри правоохоронцям Сутичка з поліцією
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Зламав чоловікові руку під час доставлення до ТЦК: повідомлено про підозру поліцейському з Полтави, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції повідомили про підозру поліцейському з Полтави, який травмував чоловіка під час його доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Поліцейський зламав чоловікові руку під час доставлення до ТЦК

Що відомо

У жовтні 2025 року потерпілий перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли поліцейські разом із представниками ТЦК та СП. Після перевірки документів чоловіку повідомили, що він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до ТЦК.

Чоловік не погодився та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону і належним чином оформити його затримання. Натомість до нього безпідставно застосували силу: заламали руки, побили, після чого силоміць помістили до службового автомобіля.

Після цього його доставили до ТЦК, де він перебував близько доби.

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Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого низку тілесних ушкоджень, зокрема перелом головки лівої променевої кістки.

Поліцейський зламав чоловікові руку під час доставлення до ТЦК

Що загрожує

Зазначається, що поліцейському, дії якого призвели до травмування чоловіка, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах досудового розслідування також перевіряються дії інших осіб, присутніх під час інциденту.

Автор: 

Полтава (609) Правоохоронні органи (2657) ДБР (4013) Полтавська область (1438) Полтавський район (145)
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Топ коментарі
+13
Сподіваюся, вони це зроблять. Наступного разу. Стосовно тебе.
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17.07.2026 12:51 Відповісти
+10
І Що хто Віре по Покарання цього Вилупка?!
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17.07.2026 12:46 Відповісти
+8
та невже???і що ухилянт в тому не винний сам як завжди??чи сміття людоловське не на того потрапили??до речі що з ткцкуном що душив дівчину??сама винна???....
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17.07.2026 12:48 Відповісти

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