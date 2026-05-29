Катували чоловіка, щоб "не забув, що казати у відділку": повідомлено про підозру двом експоліцейським у Дніпрі. ФОТО

Двом колишнім правоохоронцям одного із відділень поліції у м. Дніпро повідомлено про підозру у катуванні та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, якого вони затримали після побутового конфлікту між сусідами.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Двоє поліцейських катували затриманого

Що відомо

Встановлено, що в червні 2024 року поліцейські прибули на виклик щодо ножового поранення між сусідами у Дніпровському районі. Один із чоловіків під час конфлікту поранив сусіда, після чого сам викликав швидку допомогу.

Чоловік одразу визнав, що завдав поранення, та повідомив правоохоронцям обставини події. Після цього поліцейські одягнули на нього кайданки, вивели на подвір’я та почали бити зі словами, щоб він "не забув, що казати у райвідділку".

Упродовж близько 15 хвилин вони завдали потерпілому понад 20 ударів руками та ногами. Після цього його у тяжкому стані доставили до районного управління поліції та повідомили про підозру.

Лікарі діагностували тяжкий стан

Надалі чоловіка намагалися помістити до місця несвободи, однак через критичний стан здоров’я у прийнятті відмовили. Після цього правоохоронці кілька годин возили потерпілого службовим автомобілем, а згодом доставили до лікарні під приводом проходження флюорографії.

Медики одразу госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення. У нього діагностували тяжкий стан, значну крововтрату, травматичний гемоторакс та перелом ребра.

Оголошення підозри

Повідомляється, що після події обидва поліцейські звільнилися з органів Нацполіції.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 127 та ч. 1 ст. 121 КК України — катування і умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Хорошо хоть худо-бедно но отлавливают и привлекают этих оборотней, хотя на мой взгляд явно недостаточно, там надо копать поглубже и желательно экскаватором..
29.05.2026 15:47 Відповісти
кого відловлюють? тільки підозру оголосили через два роки, посадять вже після смерті.
29.05.2026 16:24 Відповісти
Это вполне возможно, система заточена ни на очищение а на изоляцию и защиту себя от общества .
29.05.2026 16:31 Відповісти
Зараз ще страшніше ніж у 90-х на вулиці виходити. Дожили млять
29.05.2026 15:49 Відповісти
В 90х неподалік мого дому на Сирці, була мусорська общага. Не було гірше дня, ніж той, коли в ментів зарплата.
29.05.2026 15:53 Відповісти
Не минуло і двох років.
29.05.2026 16:00 Відповісти
Чому так швидко?
29.05.2026 16:21 Відповісти
Мусор є мусор. Тобто апріорі паскудна мерзота....
29.05.2026 16:53 Відповісти
 
 