Пытали мужчину, чтобы "не забыл, что говорить в отделении": двум экс-полицейским в Днепре сообщено о подозрении. ФОТО

Двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов одного из отделений полиции в г. Днепр сообщено о подозрении в пытках и нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, которого они задержали после бытового конфликта между соседями.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Установлено, что в июне 2024 года полицейские прибыли на вызов по поводу ножевого ранения между соседями в Днепровском районе. Один из мужчин во время конфликта ранил соседа, после чего сам вызвал скорую помощь.

Мужчина сразу признал, что нанес ранение, и сообщил правоохранителям обстоятельства происшествия. После этого полицейские надели на него наручники, вывели во двор и начали избивать со словами, чтобы он "не забыл, что говорить в райотделе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омбудсман требует расследовать избиение 17-летнего парня полицейскими в Донецкой области

В течение около 15 минут они нанесли потерпевшему более 20 ударов руками и ногами. После этого его в тяжелом состоянии доставили в районное управление полиции и сообщили о подозрении.

Врачи диагностировали тяжелое состояние

В дальнейшем мужчину пытались поместить в место лишения свободы, однако из-за критического состояния здоровья в приеме отказали. После этого правоохранители несколько часов возили пострадавшего на служебном автомобиле, а впоследствии доставили в больницу под предлогом прохождения флюорографии.

Медики сразу госпитализировали мужчину в реанимационное отделение. У него диагностировали тяжелое состояние, значительную кровопотерю, травматический гемоторакс и перелом ребра.

Читайте также: Ветерана избили во время конфликта с военными ТЦК в Киеве, - полиция

Объявление подозрения

Сообщается, что после инцидента оба полицейских уволились из органов Нацполиции.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 127 и ч. 1 ст. 121 УК Украины - пытки и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.