Пытали мужчину, чтобы "не забыл, что говорить в отделении": двум экс-полицейским в Днепре сообщено о подозрении. ФОТО

Двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов одного из отделений полиции в г. Днепр сообщено о подозрении в пытках и нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, которого они задержали после бытового конфликта между соседями.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Двое полицейских пытали задержанного

Что известно

Установлено, что в июне 2024 года полицейские прибыли на вызов по поводу ножевого ранения между соседями в Днепровском районе. Один из мужчин во время конфликта ранил соседа, после чего сам вызвал скорую помощь.

Мужчина сразу признал, что нанес ранение, и сообщил правоохранителям обстоятельства происшествия. После этого полицейские надели на него наручники, вывели во двор и начали избивать со словами, чтобы он "не забыл, что говорить в райотделе".

В течение около 15 минут они нанесли потерпевшему более 20 ударов руками и ногами. После этого его в тяжелом состоянии доставили в районное управление полиции и сообщили о подозрении.

Врачи диагностировали тяжелое состояние

В дальнейшем мужчину пытались поместить в место лишения свободы, однако из-за критического состояния здоровья в приеме отказали. После этого правоохранители несколько часов возили пострадавшего на служебном автомобиле, а впоследствии доставили в больницу под предлогом прохождения флюорографии.

Медики сразу госпитализировали мужчину в реанимационное отделение. У него диагностировали тяжелое состояние, значительную кровопотерю, травматический гемоторакс и перелом ребра.

Объявление подозрения

Сообщается, что после инцидента оба полицейских уволились из органов Нацполиции.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 127 и ч. 1 ст. 121 УК Украины - пытки и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Хорошо хоть худо-бедно но отлавливают и привлекают этих оборотней, хотя на мой взгляд явно недостаточно, там надо копать поглубже и желательно экскаватором..
29.05.2026 15:47 Ответить
кого відловлюють? тільки підозру оголосили через два роки, посадять вже після смерті.
29.05.2026 16:24 Ответить
Это вполне возможно, система заточена ни на очищение а на изоляцию и защиту себя от общества .
29.05.2026 16:31 Ответить
Зараз ще страшніше ніж у 90-х на вулиці виходити. Дожили млять
29.05.2026 15:49 Ответить
В 90х неподалік мого дому на Сирці, була мусорська общага. Не було гірше дня, ніж той, коли в ментів зарплата.
29.05.2026 15:53 Ответить
Не минуло і двох років.
29.05.2026 16:00 Ответить
Повідомляється, що після події обидва поліцейські звільнилися з органів Нацполіції. Джерело: https://censor.net/ua/p4005736. Чому так швидко?
29.05.2026 16:21 Ответить
Мусор є мусор. Тобто апріорі паскудна мерзота....
