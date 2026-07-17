Сломал мужчине руку во время доставки в ТЦК: полицейскому из Полтавы предъявлено подозрение, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР при содействии руководства Национальной полиции сообщили о подозрении полицейскому из Полтавы, который нанес травмы мужчине во время его доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В октябре 2025 года потерпевший находился в собственном припаркованном автомобиле, когда к нему подошли полицейские вместе с представителями ТЦК и СП. После проверки документов мужчине сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации и должен проехать в ТЦК.

Мужчина не согласился и попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом и надлежащим образом оформить его задержание. Вместо этого к нему безосновательно применили силу: заломили руки, избили, после чего силой поместили в служебный автомобиль.

После этого его доставили в ТЦК, где он находился около суток.

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Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего ряд телесных повреждений, в частности перелом головки левой лучевой кости.

Что грозит

Отмечается, что полицейскому, действия которого привели к травмированию мужчины, сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В рамках досудебного расследования также проверяются действия других лиц, присутствовавших во время инцидента.