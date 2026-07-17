Сломал мужчине руку во время доставки в ТЦК: полицейскому из Полтавы предъявлено подозрение, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР при содействии руководства Национальной полиции сообщили о подозрении полицейскому из Полтавы, который нанес травмы мужчине во время его доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В октябре 2025 года потерпевший находился в собственном припаркованном автомобиле, когда к нему подошли полицейские вместе с представителями ТЦК и СП. После проверки документов мужчине сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации и должен проехать в ТЦК.
Мужчина не согласился и попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом и надлежащим образом оформить его задержание. Вместо этого к нему безосновательно применили силу: заломили руки, избили, после чего силой поместили в служебный автомобиль.
После этого его доставили в ТЦК, где он находился около суток.
Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего ряд телесных повреждений, в частности перелом головки левой лучевой кости.
Что грозит
Отмечается, что полицейскому, действия которого привели к травмированию мужчины, сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
В рамках досудебного расследования также проверяются действия других лиц, присутствовавших во время инцидента.
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