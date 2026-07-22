Полицейские в Ивано-Франковске сломали мужчине руку и ногу и доставили его в ТЦК: Офис омбудсмена инициировал расследование. ФОТО

В Ивано-Франковске во время мобилизационных мероприятий к мужчине применили физическую силу, в результате чего он получил переломы, однако ему не вызвали скорую помощь, а отвезли в ТЦК и СП.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Мужчина обратился ко мне, заявив, что во время мобилизационных мероприятий к нему была применена физическая сила. По его словам, двое сотрудников полиции у подъезда дома, не представившись и не объяснив причин своих действий, применили к нему силу. Результат - два перелома: закрытый перелом правой ноги и левой руки.

Но больше всего поражает другое: несмотря на очевидные травмы и просьбы вызвать скорую помощь, его отвезли в один из ТЦК и СП Ивано-Франковска", - рассказал омбудсмен.

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Как рассказал Лубинец, из-за травм мужчина не мог самостоятельно передвигаться, выпал из автомобиля и около 15 минут лежал на брусчатке. Вместо помощи он, по его словам, услышал обвинения в "симуляции". Более того, его заявление сначала даже не было внесено в ЕРДР.

Возбуждено производство

Сообщается, что только после вмешательства Офиса омбудсмена удалось сдвинуть дело с мертвой точки. По инициативе Представителя в местах лишения свободы было направлено сообщение об уголовном правонарушении, и прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

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"В то же время этот случай - не только о действиях отдельных сотрудников. Это следствие гораздо более глубокой проблемы. Практика так называемой "бусификации", которая приобрела системный и жесткий характер при предыдущем руководстве Министерства обороны, фактически легализовала насильственные методы в мобилизационных процессах", - считает Лубинец.