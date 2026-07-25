Лубінець: Офісу омбудсмена відомі чотири випадки смертей у приміщеннях ТЦК

Офісу омбудсмена відомі чотири випадки смерті людей у приміщеннях ТЦК та СП. На думку омбудсмена Дмитра Лубінця, цих людей вбили.

Про це він сказав в ефірі Новини Live, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Смерті у приміщеннях ТЦК

"За нашою інформацією, є вже чотири випадки, коли людина померла, на мій погляд, людину просто вбили в приміщеннях ТЦК і СП. Це Київський регіон, це Дніпропетровський регіон", - сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Порушення прав людини

На думку Лубінця, найкритичніша ситуація з порушенням прав людини ТЦК та СП наразі на Закарпатті, яке, за словами омбудмена, на першому місці за цим показником.

"Я взагалі не розумію, як там постійно керівника обласного ТЦК і СП перепризначають на 30 днів. Знаєте, така юридична прогалина: не призначають повноцінного керівника - т.в.о. на 30 днів, через 30 днів знову його ж. Це при тому, що по Закарпаттю від мене найбільша кількість реагування на незаконні дії представників ТЦК і СП", - сказав омбудсмен.

Крім того, він заявив про значну кількість фактів порушення прав людини в ТЦК Одеської та Дніпропетровської областей, а також додав, що "кричущі" випадки є у Львівській області.

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"Позитивні" області

"З іншого боку, у нас є позитивні два регіони, про які я не можу не сказати - я не хочу сказати, що всі максимально погані - це Кіровоградська область і Хмельницька область", - заявив уповноважений.

За його словами, Кіровоградщина та Кропивницький є лідерами за показниками мобілізації пропорційно до кількості населення.

"На мій погляд, якщо у нас є найкращі практики, де ви бачите це в статистиці, чому елементарно (не зробити так, - ред.), щоб керівники обласного рівня не показували свої позитивні практики, як проводити мобілізацію без порушення прав громадян України, без скоєння подібних кримінальних правопорушень?", - заявив Лубінець.

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