Незаконне утримання людей та скасування відстрочок: Закарпатський ОТЦК перевіряє інформацію. ФОТО

У Закарпатському ОТЦК ретельно опрацьовують результати моніторингового візиту представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Результати моніторингу ретельно опрацьовуються

"Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки офіційно повідомляє, що результати моніторингового візиту Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області до Берегівського РТЦК та СП ретельно опрацьовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі виявлені факти та зауваження отримають відповідне реагування, спрямоване на їхню перевірку та усунення, за результатами чого будуть ухвалені відповідні управлінські рішення.

"Керівництво Закарпатського обласного ТЦК та СП не толерує порушень прав громадян, неналежного виконання службових обов’язків чи дій, які можуть завдати шкоди довірі до системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Ми відкриті до взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та іншими компетентними органами і сприятимемо встановленню всіх обставин", - додали в ОТЦК.

Рекомендації щодо умов

Також повідомляється, що стосовно умов тимчасового перебування військовозобов'язаних були надані рекомендації, які прийнято до опрацювання.

"Додатково надаємо фотоматеріали, які дають можливість об’єктивно оцінити фактичні умови перебування військовозобов’язаних", - зазначили в центрі комплектування.

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Що передувало

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що під час моніторингового візиту до Берегівського районного ТЦК та СП на Закарпатті виявили низку можливих порушень щодо військовозобов'язаних.