На Закарпатті виявили порушення у Берегівському РТЦК: позбавляли законних відстрочок чоловіків з усієї України, - Лубінець

Під час моніторингового візиту до Берегівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті виявили низку можливих порушень щодо військовозобов'язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП його Представник в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував масові порушення.

Сотні військовозобов’язаних з усієї України фактично опинилися в статусі заручників, адже їх незаконно утримували з діючими відстрочками та не випускали з території РТЦК та СП, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав", - налогосив Лубінець.

Як працювала схема?

Штучне позбавлення свободи: Громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню.

Масова фальсифікація даних: Відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію.

Фіктивні документи: Посадовці штампували фейкові рапорти, які ставали "підставою" для позбавлення громадян їхніх прав.

Принизливі умови перебування: На збірному пункті виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ.

"Усі ці викриті факти - це прямий наслідок нехтування та бездіяльності з боку колишнього керівництва Міністерства оборони та незаконних вказівок керівника Закарпатського ОТЦК та СП! Саме відсутність системного контролю створила умови для подібного свавілля. Тепер стає абсолютно зрозуміло, чому люди так бояться, і чому з'являються ці численні відео, де громадяни намагаються втекти від працівників ТЦК. Вони бояться, бо навіть маючи законну відстрочку, людина може легко її втратити в приміщеннях ТЦК", - зазначив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Чесний призов": ДБР викрило схему "списання" понад 1100 військовозобов’язаних на Закарпатті

Він також повідомив, що лише протягом липня Крючков звільнив 11 осіб, яких, за його оцінкою, протиправно утримували у цьому РТЦК та СП. Ще двох громадян, за його словами, вдалося звільнити безпосередньо під час моніторингового візиту.

Виявлені порушення можуть мати ознаки злочинів

За словами Лубінця, виявлені дії можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 146 (незаконне позбавлення волі), 362 (несанкціоновані дії з інформацією), 366 (службове підроблення) та 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Матеріали вже направили до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону для внесення відомостей до ЄРДР та проведення розслідування. Також до реагування залучені Державне бюро розслідувань і Військова служба правопорядку.

"Мобілізація - важлива, але коли вона перетворюється на беззаконня, це знищує довіру до держави. Всі ці порушення треба негайно викорінювати, а винні мають понести сувору відповідальність", - наголосив Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Списання" понад 1,5 тисячі військових: двох експосадовців Мукачівського ТЦК взяли під варту