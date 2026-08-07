Операція "Чесний призов": ДБР викрило схему "списання" понад 1100 військовозобов’язаних на Закарпатті

Працівники ДБР викрили на Закарпатті масштабну схему незаконного виключення військовозобов'язаних із військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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За даними слідства, колишні керівники одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) могли незаконно "списати" понад 1,1 тис. чоловіків.

"В ході комплексного аналізу мобілізаційної ситуації на Закарпатті, працівники ДБР спільно з Національною поліцією затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП і його підлеглого - ексначальника відділу обліку та бронювання за масштабні порушення установлених правил", - йдеться в повідомленні.

Їм повідомлено про підозру в організації незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я.

Схема діяла упродовж двох років: вартість "послуги" сягала 20 тисяч доларів

За версією слідства, упродовж 2022-2024 років посадовці за попередньою змовою вносили недостовірні відомості до військово-облікових і медичних документів, що дозволяло безпідставно визнавати чоловіків непридатними до військової служби та виключати їх із військового обліку.

Слідчі також перевіряють причетність до схеми окремих членів військово-лікарської комісії.

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За оперативними даними, незаконне виключення з військового обліку коштувало військовозобов'язаним від 8 до 20 тис. доларів США.

Крім того, слідство перевіряє обставини незаконного знищення службових документів. За попередньою інформацією, було знищено понад 1,1 тис. особових справ громадян, яких виключили з військового обліку за станом здоров'я.

Частину чоловіків уже повернули на військовий облік

За матеріалами ДБР частину чоловіків уже поновили на військовому обліку та направили на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Деяких із них за результатами повторного огляду визнали придатними до військової служби та мобілізували.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 17 обшуків за місцями проживання та в автомобілях колишніх керівників ТЦК, операторів територіального центру, членів військово-лікарської комісії, а також громадян, які могли незаконно уникнути мобілізації.

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Екскерівнику РТЦК та СП та його колишньому підлеглому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Спецоперація "Чесний призов" триває

У ДБР зазначили, що спецоперація "Чесний призов" триває. Правоохоронці перевіряють законність рішень, ухвалених посадовцями ТЦК та СП і військово-лікарськими комісіями, а також документують схеми незаконного ухилення від мобілізації в різних регіонах України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.