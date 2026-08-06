На Волині двом керівникам ТЦК оголосили підозру через фальшиву мобілізацію

На Волині двом керівникам територіальних центрів комплектування повідомили про підозру через схему з фіктивною мобілізацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

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Схема з реєстром і вигаданими призовниками

Працівники ДБР спільно із СБУ встановили, що упродовж 2025–2026 років посадовці мали доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Вони використовували особисті електронні ключі, щоб вносити неправдиві дані про нібито мобілізованих громадян.

За даними слідства, до реєстру внесли відомості про призов майже 50 осіб, які фактично не були мобілізовані.

"Серед них були громадяни, які мали право на відстрочку, перебували на спеціальному обліку через інвалідність, а також військовослужбовці, які вже проходили службу", - зазначили в ДБР.

Крім цього, посадовці складали фіктивні списки нібито мобілізованих і передавали їх до обласного ТЦК та СП, щоб покращити показники роботи.

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Підозри та подальші дії слідства

Обом посадовцям повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі, а також у службовому підробленні.

Йдеться про правопорушення, передбачені частинами першою та третьою статті 362 і частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше ДБР викрило схему незаконного вивезення військовослужбовців із частин.

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