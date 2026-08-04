$13 000 за втечу з армії: ДБР викрило схему незаконного вивезення військовослужбовців із частин. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ викрили групу, яка за гроші вивозила військовослужбовців із місць служби та допомагала їм переховуватися.

Організаторці схеми, спільнику-правоохоронцю та водію повідомлено про підозру, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, дану схему організувала жителька Київської області. До неї вона залучила правоохоронця, який підшуковував водіїв, координував їхні дії та інструктував військовослужбовців, які самовільно залишити місце служби.

Водії безпосередньо забирали військових із частин та перевозили їх до визначених місць.

Перший задокументований протиправний епізод стався у жовтні 2025 року. За 13 тисяч доларів учасники схеми організували втечу військовослужбовця. Вони допомогли приховати факт самовільного залишення служби, а надалі обіцяли оформити йому незаконне бронювання та підроблені документи добровольчого формування територіальної громади.

У червні 2026 року працівники ДБР задокументували ще дві спроби вивезення військовослужбовців. За кожну з них фігуранти планували отримати по 5 тисяч доларів. В одному з випадків вони додатково вимагали 2 тис. доларів нібито за "вирішення питання", якщо військовослужбовця затримають правоохоронці.

У липні 2026 року після одержання 7 тисяч доларів правоохоронці затримали учасників схеми.

Організаторці та правоохоронцю повідомлено про підозру у пособництві дезертирству та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Одного з водіїв підозрюють у пособництві дезертирству.

Також слідство встановило, що один із водіїв, який перевозив військовослужбовців, сам перебував у самовільному залишенні місця служби.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.















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