$13 000 за дезертирство из армии: ГБР раскрыло схему незаконного вывоза военнослужащих из частей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ разоблачили группу, которая за деньги вывозила военнослужащих с мест службы и помогала им скрываться.

Организаторке схемы, сообщнику-правоохранителю и водителю сообщено о подозрении, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, данную схему организовала жительница Киевской области. К ней она привлекла сотрудника правоохранительных органов, который подбирал водителей, координировал их действия и инструктировал военнослужащих, самовольно покинувших место службы.

Водители непосредственно забирали военных из частей и доставляли их в указанные места.

Первый зафиксированный противоправный эпизод произошел в октябре 2025 года. За 13 тысяч долларов участники схемы организовали побег военнослужащего. Они помогли скрыть факт самовольного оставления службы, а в дальнейшем обещали оформить ему незаконное зачисление и поддельные документы добровольческого формирования территориальной громады.

В июне 2026 года сотрудники ГБР зафиксировали еще две попытки вывоза военнослужащих. За каждую из них фигуранты планировали получить по 5 тысяч долларов. В одном из случаев они дополнительно требовали 2 тыс. долларов якобы за "решение вопроса", если военнослужащего задержат правоохранители.

В июле 2026 года после получения 7 тысяч долларов правоохранители задержали участников схемы.

Организаторке и сотруднику правоохранительных органов сообщено о подозрении в пособничестве дезертирству и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Одного из водителей подозревают в пособничестве дезертирству.

Также следствие установило, что один из водителей, перевозивший военнослужащих, сам находился в самовольном оставлении места службы.

Санкции по данным статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы.

В отношении всех подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.















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