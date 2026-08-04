Почти 1,4 тысячи правоохранителей получили подозрения по делам ГБР о государственной измене и сотрудничестве с россиянами. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения 1 тысяче 733 лицам в рамках уголовных дел о государственной измене, коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору.
Большинство подозреваемых - а именно 1 377 человек - это сотрудники правоохранительных органов, сообщает Цензор.НЕТ.
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В основном речь идет о должностных лицах, которые после начала полномасштабной войны остались на временно оккупированных территориях и пошли на сотрудничество с врагом.
В частности, среди сотрудников правоохранительных органов подозрения получили:
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236 сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы;
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137 сотрудников органов и подразделений гражданской защиты;
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67 сотрудников Государственной пограничной службы;
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55 сотрудников Государственной налоговой службы;
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представители других правоохранительных структур.
Всего по состоянию на конец июля 2026 года ГБР проводит досудебное расследование по 3 061 уголовному делу о преступлениях против основ национальной безопасности Украины. Из них 2 023 дела касаются государственной измены, 820 - коллаборационной деятельности, 54 - пособничества государству-агрессору, а еще 164 - других смежных преступлений.
В настоящее время в рамках этих производств 531 человек объявлен в розыск, а в отношении 1 343 человек продолжается проверка на причастность.
В суд уже направлено 1 556 обвинительных актов, а в 1 142 производствах получено разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования.
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