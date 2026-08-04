Майже 1,4 тисячі правоохоронців отримали підозри у справах ДБР про зраду та співпрацю з росіянами. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 1 тисячі 733 особам у межах кримінальних проваджень про державну зраду, колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

Більшість із підозрюваних - а саме 1 377 осіб - це працівники правоохоронних органів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Переважно йдеться про посадовців, які після початку повномасштабної війни залишилися на тимчасово окупованих територіях та пішли на співпрацю з ворогом.

Зокрема, серед правоохоронців підозри отримали:

236 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

137 співробітників органів і підрозділів цивільного захисту;

67 працівників Державної прикордонної служби;

55 співробітників Державної податкової служби;

представники інших правоохоронних структур.

Загалом станом на кінець липня 2026 року ДБР здійснює досудове розслідування у 3 061 кримінальному провадженні щодо злочинів проти основ національної безпеки України. З них 2 023 справи стосуються державної зради, 820 - колабораційної діяльності, 54 - пособництва державі-агресору, а ще 164 - інших суміжних злочинів.

Наразі у цих провадженнях 531 особу оголошено в розшук, а щодо 1 343 осіб триває перевірка на причетність.

До суду вже скеровано 1 556 обвинувальних актів, а у 1 142 провадженнях отримано дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового розслідування.





Також читайте: Детонація боєприпасів на полігоні під Хмельницьким: слідство перевіряє дві версії, - ДБР