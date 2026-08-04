Детонація боєприпасів на полігоні під Хмельницьким: слідство перевіряє дві версії, - ДБР

За фактом вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому слідство перевіряє дві основні версії події - порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Станом на 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини", - зазначили у Бюро.

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Версії

"Одна з версій слідства — можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію.

Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння", - розповіли у ДБР.

Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл, які передано для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих.

Призначено й інші експертизи.

Відомо, що внаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає. Інформації про травмованих цивільних не надходило.

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Проведено допити

Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучено документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Після завершення детонації проведено попередній огляд місця події.

ДСНС продовжує розмінування території за межами військового об’єкта.

Безпосередньо на полігоні буде створено спеціальну комісію.

Триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу військового об’єкта. Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.

У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі.

У ДБР розпочали провадження.

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