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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Працівники ДБР потрапили під обстріл КАБами у Слов’янську: один із слідчих зазнав поранень. ФОТО

У Словʼянську, під час виконання службових обовʼязків троє працівників територіального управління ДБР у Краматорську потрапили під ворожий обстріл КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як зазначається, троє працівників ДБР на службовому автомобілі рухалися у бік Краматоська, коли неподалік влучила російська керована авіаційна бомба. Один зі слідчих дістав осколкове поранення. Двоє інших працівників не постраждали.

удар по працівниках дбр у Слов'янську

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Пораненому оперативно надали необхідну медичну допомогу. Наразі загрози його життю та здоров’ю немає.

Через удар також пошкоджено службовий автомобіль ДБР.

"Державне бюро розслідувань дякує лікарям Слов’янська та Дніпра за професіоналізм, оперативність та надану працівникові допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Донецька область (11560) ДБР (3647) Краматорський район (1384) Слов’янськ (858)
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