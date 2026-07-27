Сотрудники ГБР попали под обстрел КАБами в Славянске: один из следователей получил ранения. ФОТО

В Славянске трое сотрудников территориального управления ГБР в Краматорске, при исполнении служебных обязанностей, попали под вражеский обстрел из КАБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, трое сотрудников ГБР на служебном автомобиле двигались в сторону Краматорска, когда неподалеку упала российская управляемая авиационная бомба. Один из следователей получил осколочное ранение. Двое других сотрудников не пострадали.

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Раненому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

В результате удара также был поврежден служебный автомобиль ГБР.

"Государственное бюро расследований благодарит врачей Славянска и Днепра за профессионализм, оперативность и оказанную сотруднику помощь", - говорится в сообщении.

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