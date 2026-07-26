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Двое сотрудников газовой службы погибли в результате атаки РФ по Славянску. ФОТО

В Славянске в результате российской атаки погибли двое сотрудников АО "Донецкоблгаз".

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Россия убила двух сотрудников газовой службы 

В результате вражеского удара погибли: 57-летний слесарь группы дисциплины Иван Коссе и 28-летний водитель аварийно-диспетчерской службы Борис Моргунов.

работники
Фото: "ДОНЕЦКОБЛГАЗ"

По предварительной информации, после одного из вражеских ударов мужчины вместе с местными жителями помогали ликвидировать последствия и тушить пожар.

В этот момент оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего оба сотрудника погибли.

Смотрите также: 15 человек ранены, в том числе подросток, вследствие повторного удара РФ по Славянску. ФОТО (обновлено)

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жертвы (2338) атака (1826) Донецкая область (12919) Краматорский район (1368) Славянск (2841)
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