Двое сотрудников газовой службы погибли в результате атаки РФ по Славянску. ФОТО

В Славянске в результате российской атаки погибли двое сотрудников АО "Донецкоблгаз".

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Россия убила двух сотрудников газовой службы

В результате вражеского удара погибли: 57-летний слесарь группы дисциплины Иван Коссе и 28-летний водитель аварийно-диспетчерской службы Борис Моргунов.

По предварительной информации, после одного из вражеских ударов мужчины вместе с местными жителями помогали ликвидировать последствия и тушить пожар.

В этот момент оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего оба сотрудника погибли.

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