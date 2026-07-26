Двое сотрудников газовой службы погибли в результате атаки РФ по Славянску. ФОТО
В Славянске в результате российской атаки погибли двое сотрудников АО "Донецкоблгаз".
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Россия убила двух сотрудников газовой службы
В результате вражеского удара погибли: 57-летний слесарь группы дисциплины Иван Коссе и 28-летний водитель аварийно-диспетчерской службы Борис Моргунов.
По предварительной информации, после одного из вражеских ударов мужчины вместе с местными жителями помогали ликвидировать последствия и тушить пожар.
В этот момент оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего оба сотрудника погибли.
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