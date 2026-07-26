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Двоє працівників газової служби загинули через атаку РФ по Слов’янську. ФОТО

У Слов'янську внаслідок російської атаки загинули двоє працівників АТ "Донецькоблгаз".

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ вбила двох працівників газової служби 

Через ворожий удар загинули: 57-річний слюсар групи дисципліни Іван Коссе та 28-річний водій аварійно-диспетчерської служби Борис Моргунов.

працівники
Фото: "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

За попередньою інформацією, після одного з ворожих ударів чоловіки разом із місцевими мешканцями допомагали ліквідовувати наслідки та гасити пожежу.

У цей момент окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого обидва працівники загинули.

Дивіться також: 15 людей поранені, зокрема підліток, унаслідок повторного удару РФ по Слов’янську. ФОТО (оновлено)

Автор: 

жертви (2060) атака (1820) Донецька область (11552) Краматорський район (1379) Слов’янськ (858)
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