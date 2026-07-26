Двоє працівників газової служби загинули через атаку РФ по Слов’янську. ФОТО
У Слов'янську внаслідок російської атаки загинули двоє працівників АТ "Донецькоблгаз".
Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.
РФ вбила двох працівників газової служби
Через ворожий удар загинули: 57-річний слюсар групи дисципліни Іван Коссе та 28-річний водій аварійно-диспетчерської служби Борис Моргунов.
За попередньою інформацією, після одного з ворожих ударів чоловіки разом із місцевими мешканцями допомагали ліквідовувати наслідки та гасити пожежу.
У цей момент окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого обидва працівники загинули.
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