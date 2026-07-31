Вибухи на території військової частини: у Хмельницькому пошкоджено будинки, загиблих немає
У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі. На місці працюють усі профільні служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
"Сьогодні на території однієї із військових частин сталась надзвичайна подія. Пролунали вибухи. Причини, на разі, встановлюються. На місці працюють усі відповідні служби, створено штаб", - повідомив він.
Інформації про загиблих, на разі, немає.
"Утримайтеся від припущень і неправдивої інформації! Прошу зберігати спокій. В зоні можливого розльоту уламків силами поліції проведено оповіщення. Зона можливого розльоту оточена", - закликав мер.
- Пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель.
Змінено рух маршрутного транспорту
Заради безпеки ми змінили рух маршрутного транспорту, детальніше - на сторінках ХМР.
Куди звернутися постраждалим
Якщо від вибухів постраждало ваше майно - телефонуйте на 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80
Або звертайтесь за адресою: Петлюри, 52, або і відділ звернення громадян Героїв Маріуполя, 18.
"Наслідки почнемо ліквідовувати як тільки дозволять військові. Тримаймо стрій!", - наголосив Семчишин.
Що передувало?
- Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.
Будь ласка, зачекайте...
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