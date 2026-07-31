Вибухи на території військової частини: у Хмельницькому пошкоджено будинки, загиблих немає

У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі. На місці працюють усі профільні служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

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"Сьогодні на території однієї із військових частин сталась надзвичайна подія. Пролунали вибухи. Причини, на разі, встановлюються. На місці працюють усі відповідні служби, створено штаб", - повідомив він.

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Інформації про загиблих, на разі, немає.

"Утримайтеся від припущень і неправдивої інформації! Прошу зберігати спокій. В зоні можливого розльоту уламків силами поліції проведено оповіщення. Зона можливого розльоту оточена", - закликав мер.

Пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель.

Змінено рух маршрутного транспорту

Заради безпеки ми змінили рух маршрутного транспорту, детальніше - на сторінках ХМР.

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Куди звернутися постраждалим

Якщо від вибухів постраждало ваше майно - телефонуйте на 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80

Або звертайтесь за адресою: Петлюри, 52, або і відділ звернення громадян Героїв Маріуполя, 18.

"Наслідки почнемо ліквідовувати як тільки дозволять військові. Тримаймо стрій!", - наголосив Семчишин.

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