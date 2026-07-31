У Хмельницькому пролунали вибухи: детонація відбувається безперервно

У Хмельницькому пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок події немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

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Наразі на місці події працюють усі профільні служби. Фахівці встановлюють обставини вибухів та уточнюють інформацію щодо можливих наслідків.

Жителів закликають користуватися офіційними джерелами

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями лише з офіційних джерел.

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