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Новости Взрывы в Хмельницком
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В Хмельницком прогремели взрывы: по предварительным данным, пострадавших нет

взрыв, Хмельницкий

В Хмельницком прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Тюрин.

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В настоящее время на месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства взрывов и уточняют информацию о возможных последствиях.

Жителей призывают пользоваться официальными источниками

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только из официальных источников.

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Автор: 

взрыв (7130) Хмельницький (506) Хмельницкая область (1112) Хмельницкий район (60)
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Топ комментарии
+5
Зеботва знає все, навіть коли голуби обгадили якийсь пам'ятник. Звичайно в тому був винен Порошенко. Сім років всі писали про склади, які повзривав Порошенко...А хто другий місяць підриває склади по Україні, я не пишу про 7 років? По логіці, якщо при Порошенко підривав Порошенко, то при Зеленському Зеленський? Але Порошенко до цього часу змішують з лайном, а Щке молодець.
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31.07.2026 13:40 Ответить
+4
зєля ти навіщо взірвав склад з ************?
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31.07.2026 13:23 Ответить
+4
Тому що влада під@рів
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31.07.2026 13:35 Ответить

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