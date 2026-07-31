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В Хмельницком прогремели взрывы: по предварительным данным, пострадавших нет
В Хмельницком прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Тюрин.
В настоящее время на месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства взрывов и уточняют информацию о возможных последствиях.
Жителей призывают пользоваться официальными источниками
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только из официальных источников.
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+5 Kozyuk
показать весь комментарий31.07.2026 13:40 Ответить Ссылка
+4 Дід Степан
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+4 ПРОСТО Я #478954
показать весь комментарий31.07.2026 13:35 Ответить Ссылка
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