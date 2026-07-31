В Хмельницком прогремели взрывы: по предварительным данным, пострадавших нет

В Хмельницком прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Тюрин.

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В настоящее время на месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства взрывов и уточняют информацию о возможных последствиях.

Жителей призывают пользоваться официальными источниками

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только из официальных источников.

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