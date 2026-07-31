Взрывы на территории воинской части: в Хмельницком повреждены дома, погибших нет

В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания. На месте работают все профильные службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

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"Сегодня на территории одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие. Прогремели взрывы. Причины пока устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы, создан штаб", - сообщил он.

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Информации о погибших пока нет.

"Воздержитесь от домыслов и ложной информации! Прошу сохранять спокойствие. В зоне возможного разлета обломков силами полиции проведено оповещение. Зона возможного разлета оцеплена", — призвал мэр.

Поврежден ряд жилых домов и коммунальных зданий.

Изменено движение маршрутного транспорта

В целях безопасности мы изменили маршруты общественного транспорта, подробнее — на страницах ХМР.

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Куда обратиться пострадавшим

Если в результате взрывов пострадало ваше имущество — звоните по номерам 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80

Или обращайтесь по адресу: улица Петлюры, 52, либо в отдел по работе с обращениями граждан на улице Героев Мариуполя, 18.

"Начнем ликвидировать последствия, как только позволят военные. Держимся!", — подчеркнул Семчишин.

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