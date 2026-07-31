Взрывы на территории воинской части: в Хмельницком повреждены дома, погибших нет
В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания. На месте работают все профильные службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
"Сегодня на территории одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие. Прогремели взрывы. Причины пока устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы, создан штаб", - сообщил он.
Информации о погибших пока нет.
"Воздержитесь от домыслов и ложной информации! Прошу сохранять спокойствие. В зоне возможного разлета обломков силами полиции проведено оповещение. Зона возможного разлета оцеплена", — призвал мэр.
- Поврежден ряд жилых домов и коммунальных зданий.
Изменено движение маршрутного транспорта
В целях безопасности мы изменили маршруты общественного транспорта, подробнее — на страницах ХМР.
Куда обратиться пострадавшим
Если в результате взрывов пострадало ваше имущество — звоните по номерам 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80
Или обращайтесь по адресу: улица Петлюры, 52, либо в отдел по работе с обращениями граждан на улице Героев Мариуполя, 18.
"Начнем ликвидировать последствия, как только позволят военные. Держимся!", — подчеркнул Семчишин.
Что предшествовало?
- Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.
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