Удар РФ по полигону в Киевской области: число погибших возросло до 12

Увеличилось число жертв российского удара по полигону в Киевской области 24 июля.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате российской атаки на Киевскую область 24 июля. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Таким образом, число погибших в результате вражеского удара возросло до 12.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области?

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля увеличилось до 11 человек. В результате ранений в больнице скончался 66-летний мужчина

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

27 июля суд избрал организатору обстрелянной РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога.

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