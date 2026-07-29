РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12882 посетителя онлайн
Новости Удар РФ по полигону на Киевщине
1 257 0

Удар РФ по полигону в Киевской области: число погибших возросло до 12

Уже 12 погибших на полигоне в Киевской области

Увеличилось число жертв российского удара по полигону в Киевской области 24 июля.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате российской атаки на Киевскую область 24 июля. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Таким образом, число погибших в результате вражеского удара возросло до 12.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как выставка "Армады" стала мишенью для россиян? | Ирина Ромалийская. ВИДЕО

Что известно об ударе РФ по Киевской области?

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля увеличилось до 11 человек. В результате ранений в больнице скончался 66-летний мужчина

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
  • 27 июля суд избрал организатору обстрелянной РФ выставки в Киевской области Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога.

Читайте также: Выставку оружия в Киевской области, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, - прокурор

Автор: 

Киевская область (4906) полигон (360) Офис Генпрокурора (3293)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 