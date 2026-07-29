Удар РФ по виставці озброєння на Київщині: кількість загиблих зросла до 12

Збільшилася кількість жертв російського удару по виставці озброєння на Київщині 24 липня.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що в лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки на Київщину 24 липня. Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося.

Таким чином кількість загиблих унаслідок ворожого удару зросла до 12.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як виставка "Армади" стала ціллю для росіян? | Ірина Ромалійська. ВIДЕО

Що відомо про удар РФ по Київщині?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня збільшилася до 11 осіб. Унаслідок поранень у лікарні помер 66-річний чоловік

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

27 липня суд обрав організатору обстріляної РФ виставки на Київщині Василю Гончаруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави.

Також читайте: Виставку зброї на Київщині, яку обстріляла РФ, провели без дозволу влади, - прокурор