На полигоне воинской части на Хмельнитчине произошел взрыв с последующей детонацией, - ССО
На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией. На месте работают профильные службы, продолжаются первоочередные меры по ликвидации последствий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы специальных операций.
Взрыв с последующей детонацией
"31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией", — говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
На месте работают соответствующие службы. Проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мероприятий.
Что предшествовало
- В Хмельницком раздались взрывы: детонация происходит непрерывно.
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