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Новости Взрывы в Хмельницком
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На полигоне воинской части на Хмельнитчине произошел взрыв с последующей детонацией, - ССО

На полигоне воинской части в Хмельницкой области прогремел взрыв: обстоятельства выясняются

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией. На месте работают профильные службы, продолжаются первоочередные меры по ликвидации последствий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы специальных операций.

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Взрыв с последующей детонацией

"31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией", — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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На месте работают соответствующие службы. Проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мероприятий.

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Что предшествовало

Автор: 

взрыв (7134) полигон (361) Хмельницкая область (1112)
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Топ комментарии
+7
А хто ж. Запитайте в любого зебіла сказати щось про Порошенка і він обов'язково скаже про 4 склади, які підірвав Порошенко. Про це знають навіть їх кури і коти. А те, що 5-й рік при президенстві Зе підірвано сотні складів, заводів, портів і навіть міст..., ні слова. Про це їм на шмарафоні не кажуть.
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31.07.2026 15:00 Ответить
+3
Думаю,що пора вам вже похмелитись
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31.07.2026 15:20 Ответить
+2
Знову Порошенко винен?
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31.07.2026 14:55 Ответить

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