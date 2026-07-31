На полигоне воинской части на Хмельнитчине произошел взрыв с последующей детонацией, - ССО

На территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией. На месте работают профильные службы, продолжаются первоочередные меры по ликвидации последствий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы специальных операций.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Взрыв с последующей детонацией

"31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией", — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Читайте также: Готовил удары по оборонным заводам и логистическим базам: СБУ задержала корректировщика в Хмельницкой области

На месте работают соответствующие службы. Проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мероприятий.

Читайте также: Удар РФ по выставке вооружения в Киевской области: число погибших возросло до 12

Что предшествовало