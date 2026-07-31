На полігоні військової частини на Хмельниччині стався вибух із подальшою детонацією, - ССО

На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією. На місці працюють профільні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

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Вибух із подальшою детонацією

"31 липня 2026 року на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією", - ідеться в повідомленні.

Обставини й причини події встановлюються.

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На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

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Що передувало