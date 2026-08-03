ДСНС ліквідовує наслідки вибухів на Хмельниччині: території та водойми перевіряють сапери, роботи й водолази. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині зведені сили ДСНС України продовжують ліквідацію наслідки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роботи, БпЛА та водолази: як обстежують території після вибухів

Як зазначається, залучені піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, фахівців Сил безпілотних систем, офіцери-рятувальники громад і мобільні класи безпеки.





















Рятувальники обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Для цього застосовують БпЛА, наземні роботизовані комплекси, а водойми перевіряють водолази-сапери.

Також читайте: Детонація на полігоні під Хмельницьким: пошукова операція щодо 5 військових, з якими зник зв’язок, триває

Робота з населенням

Офіцери-рятувальники громад проводять подвірні обходи, інформують мешканців про правила мінної безпеки та за потреби надають допомогу.

Безпосередньо на місці працюють два мобільні класи безпеки ДСНС, де дорослих і дітей навчають алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпечної поведінки.

Координацію всіх сил і засобів забезпечує штаб із ліквідації наслідків надзвичайної події.

Що передувало?

Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.

У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі.

У ДБР розпочали провадження.

Читайте також: Детонація на полігоні під Хмельницьким завершилась: відсутній зв’язок із 5 військовими ССО