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Новини Фото Вибухи на полігоні під Хмельницьким
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ДСНС ліквідовує наслідки вибухів на Хмельниччині: території та водойми перевіряють сапери, роботи й водолази. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині зведені сили ДСНС України продовжують ліквідацію наслідки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Роботи, БпЛА та водолази: як обстежують території після вибухів

Як зазначається, залучені піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, фахівців Сил безпілотних систем, офіцери-рятувальники громад і мобільні класи безпеки.

наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині
наслідки вибухів на Хмельниччині

Рятувальники обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Для цього застосовують БпЛА, наземні роботизовані комплекси, а водойми перевіряють водолази-сапери.

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Робота з населенням

Офіцери-рятувальники громад проводять подвірні обходи, інформують мешканців про правила мінної безпеки та за потреби надають допомогу.

Безпосередньо на місці працюють два мобільні класи безпеки ДСНС, де дорослих і дітей навчають алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпечної поведінки.

Координацію всіх сил і засобів забезпечує штаб із ліквідації наслідків надзвичайної події.

Що передувало?

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вибух (4795) ДСНС (5412) Хмельницька область (1005)
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