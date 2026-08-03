ГСЧС ликвидирует последствия взрывов в Хмельницкой области: территории и водоемы проверяют саперы, роботы и водолазы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницкой области объединенные силы ГСЧС Украины продолжают ликвидацию последствий взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Роботы, БПЛА и водолазы: как обследуют территории после взрывов

Как отмечается, к работе привлечены пиротехнические, водолазные и кинологические подразделения, специалисты Сил беспилотных систем, офицеры-спасатели громад и мобильные классы безопасности.





















Спасатели обследуют территорию вблизи полигона, лесные массивы, лесополосы и частный жилой сектор на наличие взрывоопасных предметов. Для этого используют БПЛА, наземные роботизированные комплексы, а водоемы проверяют водолазы-саперы.

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Работа с населением

Офицеры-спасатели общин проводят обходы дворов, информируют жителей о правилах минной безопасности и при необходимости оказывают помощь.

Непосредственно на месте работают два мобильных класса безопасности ГСЧС, где взрослых и детей обучают алгоритму действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов и напоминают основные правила безопасного поведения.

Координацию всех сил и средств обеспечивает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Что предшествовало?

Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.

В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.

В ГБР возбудили дело.

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