ГСЧС ликвидирует последствия взрывов в Хмельницкой области: территории и водоемы проверяют саперы, роботы и водолазы. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Хмельницкой области объединенные силы ГСЧС Украины продолжают ликвидацию последствий взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Роботы, БПЛА и водолазы: как обследуют территории после взрывов
Как отмечается, к работе привлечены пиротехнические, водолазные и кинологические подразделения, специалисты Сил беспилотных систем, офицеры-спасатели громад и мобильные классы безопасности.
Спасатели обследуют территорию вблизи полигона, лесные массивы, лесополосы и частный жилой сектор на наличие взрывоопасных предметов. Для этого используют БПЛА, наземные роботизированные комплексы, а водоемы проверяют водолазы-саперы.
Работа с населением
Офицеры-спасатели общин проводят обходы дворов, информируют жителей о правилах минной безопасности и при необходимости оказывают помощь.
Непосредственно на месте работают два мобильных класса безопасности ГСЧС, где взрослых и детей обучают алгоритму действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов и напоминают основные правила безопасного поведения.
Координацию всех сил и средств обеспечивает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Что предшествовало?
- Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.
- В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.
- В ГБР возбудили дело.
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