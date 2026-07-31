Детонация боеприпасов на полигоне под Хмельницким завершилась: отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО

Вследствие взрыва на полигоне под Хмельницким ранения получили трое военнослужащих. Еще с пятью отсутствует связь.

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По состоянию на 19:00 известно, что детонация боеприпасов завершилась.

"Вследствие чрезвычайного происшествия ранения получили 3 военнослужащих ССО, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.



Кроме того, отсутствует связь с 5 военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В настоящее время на месте проводятся поисково-обзорные действия", — говорится в сообщении.

В настоящее время ССО предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию и содействуют в установлении обстоятельств и причин происшествия.

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Что предшествовало?

Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.

В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.

В ГБР возбудили дело.

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