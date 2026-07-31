Детонация боеприпасов на полигоне под Хмельницким завершилась: отсутствует связь с 5 военнослужащими ССО
Вследствие взрыва на полигоне под Хмельницким ранения получили трое военнослужащих. Еще с пятью отсутствует связь.
Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По состоянию на 19:00 известно, что детонация боеприпасов завершилась.
"Вследствие чрезвычайного происшествия ранения получили 3 военнослужащих ССО, которых госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.
Кроме того, отсутствует связь с 5 военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В настоящее время на месте проводятся поисково-обзорные действия", — говорится в сообщении.
В настоящее время ССО предоставляют правоохранительным органам всю необходимую информацию и содействуют в установлении обстоятельств и причин происшествия.
Что предшествовало?
- Силы специальных операций сообщили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошел взрыв с последующей детонацией.
- В Хмельницком после взрывов на территории одной из воинских частей повреждены жилые дома и коммунальные здания.
- В ГБР возбудили дело.
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