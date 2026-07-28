Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт: СБУ возбудила уголовное дело
СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт и уже возбудила соответствующее уголовное дело.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.
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По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня, 28 июля, около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией и прокуратурой проводит комплексные меры по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.
Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
О дальнейших деталях расследования СБУ будет сообщать дополнительно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель.
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