Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт: СБУ возбудила уголовное дело

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт и уже возбудила соответствующее уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.

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Подробности

По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня, 28 июля, около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте.

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Служба безопасности совместно с Национальной полицией и прокуратурой проводит комплексные меры по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

О дальнейших деталях расследования СБУ будет сообщать дополнительно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель.

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