Взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель. ФОТО
Полицейские выясняют обстоятельства взрыва автомобиля в Пересыпском районе Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.
Подробности инцидента
Как отмечается, о происшествии, которое произошло сегодня, 28 июля, около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия, сообщила жена пострадавшего.
Ранен мужчина
В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера. Медики осмотрели мужчину на месте.
"Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался", — пояснили в полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции.
После выяснения всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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