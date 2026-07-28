Взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы: ранен водитель. ФОТО

Полицейские выясняют обстоятельства взрыва автомобиля в Пересыпском районе Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.

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Подробности инцидента

Как отмечается, о происшествии, которое произошло сегодня, 28 июля, около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия, сообщила жена пострадавшего.

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Ранен мужчина

В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера. Медики осмотрели мужчину на месте.

"Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался", — пояснили в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции.

После выяснения всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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