Вибух автівки в Пересипському районі Одеси: поранено водія. ВІДЕО+ФОТО
Поліцейські встановлюють обставини вибуху автівки в Пересипському районі Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Одеської області.
Деталі інциденту
Як зазначається, про подію, що сталася сьогодні, 28 липня, близько 8-ї години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія, повідомила дружина потерпілого.
Поранено чоловіка
Унаслідок вибуху поранення зазнав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка на місці.
"Попередньо встановлено, що щойно водій завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула", - пояснили в поліції.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.
Після з'ясування всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.
Наразі всі обставини події встановлюються.
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