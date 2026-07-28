Вибух автівки в Пересипському районі Одеси: поранено водія. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини вибуху автівки в Пересипському районі Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Одеської області.

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Деталі інциденту

Як зазначається, про подію, що сталася сьогодні, 28 липня, близько 8-ї години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія, повідомила дружина потерпілого.

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Поранено чоловіка

Унаслідок вибуху поранення зазнав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка на місці.

"Попередньо встановлено, що щойно водій завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула", - пояснили в поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

Після з'ясування всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Наразі всі обставини події встановлюються.

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