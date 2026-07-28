Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт: СБУ відкрила кримінальне провадження

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Пересипському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ в Одеській області.

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Деталі

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні, 28 липня, близько 8-ї години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики надали чоловікові необхідну допомогу на місці.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Про подальші деталі розслідування СБУ буде інформувати додатково.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про вибух автівки в Пересипському районі Одеси: поранено водія.

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