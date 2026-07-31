Детонація на полігоні під Хмельницьким завершилась: відсутній зв’язок із 5 військовими ССО

Внаслідок вибуху на полігоні під Хмельницьким поранення дістали троє військових. Ще із 5 відсутній зв'язок.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Станом на 19:00 відомо, що детонація боєприпасів завершилась.

"В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.



Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі ССО надаються правоохоронцям усю необхідну інформацію та сприяють у встановленні обставин та причини події.

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Що передувало?

Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.

У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі.

У ДБР розпочали провадження.

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