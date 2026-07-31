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Новини Вибухи на полігоні під Хмельницьким
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Детонація на полігоні під Хмельницьким завершилась: відсутній зв’язок із 5 військовими ССО

Вибух під Хмельницьким: детонація завершилася

Внаслідок вибуху на полігоні під Хмельницьким поранення дістали троє військових. Ще із 5 відсутній зв'язок.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Станом на 19:00 відомо, що детонація боєприпасів завершилась.

"В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.

Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі ССО надаються правоохоронцям усю необхідну інформацію та сприяють у встановленні обставин та причини події.

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Що передувало?

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Автор: 

вибух (4786) Хмельницький (318) ССО Сили спеціальних операцій (734) Хмельницька область (999) Хмельницький район (63)
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Топ коментарі
+5
Все це дуже підозріло. Це вже другий склад(
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31.07.2026 19:09 Відповісти
+5
А для СБУ не підозріло. Їм похер. Безпека в Україні відсутня зовсім.
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31.07.2026 19:16 Відповісти
+4
Ще один склад з ************ про***бали? Знову Зеля скаже що звільняти крим і дамбас не на часі, а потрібі перагавори і мірні плани десь пасередині?
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31.07.2026 19:15 Відповісти

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