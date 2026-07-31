Детонація на полігоні під Хмельницьким завершилась: відсутній зв’язок із 5 військовими ССО
Внаслідок вибуху на полігоні під Хмельницьким поранення дістали троє військових. Ще із 5 відсутній зв'язок.
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Станом на 19:00 відомо, що детонація боєприпасів завершилась.
"В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.
Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці", - йдеться в повідомленні.
Наразі ССО надаються правоохоронцям усю необхідну інформацію та сприяють у встановленні обставин та причини події.
Що передувало?
- Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області 31 липня стався вибух із подальшою детонацією.
- У Хмельницькому після вибухів на території однієї з військових частин пошкоджено житлові будинки та комунальні будівлі.
- У ДБР розпочали провадження.
Топ коментарі
+5 Nika Vesela
показати весь коментар31.07.2026 19:09 Відповісти Посилання
+5 Gary Grant
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+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар31.07.2026 19:15 Відповісти Посилання
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